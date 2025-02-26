Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года Общество

Фото: архив регионального правительства

В Нижегородской области март 2025 года ожидается с типичными для этого времени года температурами. Согласно данным ФГБУ "Гидрометцентр России", средняя температура месяца составит от -2°C до -4°C, что соответствует многолетним значениям. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы – от 25 до 40 мм.

В первые дни весны, с 1 по 9 марта, температура в регионе будет положительной – от +1°C до +3°C. В этот период ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя.

Во второй половине месяца прогнозируются переменная облачность и возможные осадки. Днём температура может достигать +7°C.

Однако к концу марта синоптики прогнозируют похолодание – до -2°C…-1°C.

Мартовская погода будет неустойчивой, поэтому жителям региона стоит быть готовыми к резким температурным перепадам и осадкам.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в Нижнем Новгороде выпадет снег.

Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года.