Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 марта 2025 16:00  [91] Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года
01 марта 2025 15:29  [121] Бегавшего с ножом по двору мужчину задержали в ЖК "Новая Кузнечиха"
01 марта 2025 15:02  [130] Священников начали пускать в реанимации для проведения обрядов
01 марта 2025 14:30  [145] Названы топ-5 самых дорогих кошек в Нижнем Новгороде
01 марта 2025 14:15  [164] Одностороннее движение введут на трех улицах в микрорайоне Лапшиха
01 марта 2025 13:45  [170] Жители Павлова пожаловались на жуткую навозную вонь
01 марта 2025 13:23  [159] Маршрут А-42 продлен до площади Минина в Нижнем Новгороде
01 марта 2025 13:10  [210] Нижегородские школьники отправятся в Беларусь на спецрейсе в честь 80-летия Победы
01 марта 2025 12:00  [209] Участники программы "Время героев" получили назначения в регионах страны
01 марта 2025 10:46  [1399] Больницы №28 и №30 объединили в Нижнем Новгороде
Общество

Какая погода ждет жителей Нижегородской области в марте 2025 года

01 марта 2025 16:00  [91] Общество

Фото: архив регионального правительства

В Нижегородской области март 2025 года ожидается с типичными для этого времени года температурами. Согласно данным ФГБУ "Гидрометцентр России", средняя температура месяца составит от -2°C до -4°C, что соответствует многолетним значениям. Количество осадков также прогнозируется в пределах нормы – от 25 до 40 мм.  

В первые дни весны, с 1 по 9 марта, температура в регионе будет положительной – от +1°C до +3°C. В этот период ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя.  

Во второй половине месяца прогнозируются переменная облачность и возможные осадки. Днём температура может достигать +7°C.  

Однако к концу марта синоптики прогнозируют похолодание – до -2°C…-1°C.  

Мартовская погода будет неустойчивой, поэтому жителям региона стоит быть готовыми к резким температурным перепадам и осадкам.

Ранее сообщалось, что на Масленицу в Нижнем Новгороде выпадет снег. 

Также синоптики рассказали, какой будет погода летом 2025 года. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph