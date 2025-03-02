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Экономика

Территорию Мещерского озера в Нижнем Новгороде могут благоустроить по концессии

03 марта 2025 08:00  [48] Экономика

Власти Нижегородской области рассматривают возможность благоустройства территории Мещерского озера в формате государственно-частного партнерства. Как следует из презентации региональных проектов, инициатором концессионной инициативы выступил девелопер "ФСК Регион".  

Окончательное решение о выборе инвестора примут на конкурсе, который может состояться в октябре 2025 года.  

Проект предполагает масштабное обновление территории, сообщил "Коммерсантъ-Приволжье". Вдоль берегов планируется создать зону аттракционов, колесо обозрения, благоустроенные пляжи, велодорожки и прогулочные маршруты. Также будут обустроены торговые точки.  

Согласно дорожной карте, реализация проекта займет полтора года. Открытие обновленного парка "Мещерское озеро" запланировано на второй квартал 2027 года.

Ранее сообщалось, что стоимость благоустройства парка Победы в приволжской столице выросла до одного миллиарда рублей. 

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Теги:
Благоустройство Канавинский район Финансы
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