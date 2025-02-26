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Экономика

Стоимость благоустройства парка Победы в Нижнем Новгороде выросла до 1 млрд

02 марта 2025 14:19  [90] Экономика

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Проект обновления парка Победы оказался значительно дороже первоначальных ожиданий. Согласно презентации региональных проектов, на его благоустройство потребуется 1 млрд рублей, сообщили в "Ъ-Приволжье".  

В прошлом году АНО "Центр 800" заказало разработку концепции благоустройства, которую выполнил ИП Юсупов. Изначально региональный минкульт собирался начать финансирование еще в 2024 году и запрашивал 500 млн рублей. Эти средства должны были пойти не только на благоустройство территории, но и на пополнение экспозиции парка-музея военной техники.  

Однако депутаты областного Заксобрания отказались поддержать выделение средств, посчитав, что парк не требует масштабного ремонта. Замгубернатора Олег Беркович объяснял, что территория парка развивалась хаотично и не соответствует современным требованиям патриотического воспитания молодежи.  

Несмотря на отказ в финансировании, власти не отказались от идеи реконструкции. На пресс-конференции в конце 2024 года Беркович заявил, что проект останется в планах, но реализовать его к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне уже не успеют.  

Ранее сообщалось, что 9 Мая в нижегородском парке Победы ждут 50 тысяч гостей. 

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Теги:
Благоустройство Парк Победы Финансы
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