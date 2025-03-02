15 человек эвакуировали из горящего дома в Выксунском округе Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В рабочем поселке Шиморское городского округа Выкса произошел пожар в многоквартирном доме, из-за которого эвакуировали 15 жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям днем 3 марта. Огонь охватил 80 квадратных метров, повредив квартиру и коридор.

В ходе тушения пожарные спасли трех человек, включая 38-летнего мужчину, который, по предварительным данным, мог стать причиной происшествия. Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

В МЧС предполагают, что пожар начался из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас дознаватели устанавливают точные обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о жутком пожаре в Лысковском округе. Там погибли два человека.