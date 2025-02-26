Пожар в СНТ им. Мичурина под Лысковом унес жизни двух человек

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В Лысковском округе произошел пожар в садовом доме, расположенном в СНТ им. Мичурина. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 2 марта 2025 года.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, в огне погибли два человека. Детей среди пострадавших нет.
На место происшествия были направлены силы ГУ МЧС России по Нижегородской области: 11 специалистов и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, особенно при использовании электроприборов и обращении с огнем.
Напомним, в Дзержинске на пожаре погиб трехлетний ребенок. Расследуется уголовное дело.
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