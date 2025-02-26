Пожар в СНТ им. Мичурина под Лысковом унес жизни двух человек Происшествия

Фото: пресс-служба МЧС по Нижегородской области

В Лысковском округе произошел пожар в садовом доме, расположенном в СНТ им. Мичурина. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 2 марта 2025 года.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. К сожалению, в огне погибли два человека. Детей среди пострадавших нет.

На место происшествия были направлены силы ГУ МЧС России по Нижегородской области: 11 специалистов и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, особенно при использовании электроприборов и обращении с огнем.

Напомним, в Дзержинске на пожаре погиб трехлетний ребенок. Расследуется уголовное дело.