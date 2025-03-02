В Госдуме предложили ввести дополнительные выходные в честь Пасхи и Троицы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Депутат Государственной Думы, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев обратился к руководителям субъектов РФ с предложением ввести дополнительные выходные дни в честь христианских праздников — Пасхи и Троицы. Соответствующие письма разосланы в регионы. Об этом стало известно из сообщения телеканала "360".

Согласно задумке депутата, выходной день должен быть перенесён на понедельник. Он напомнил, что в России уже принят как государственный праздник один из христианских праздников — Рождество.

Кроме того, напомнил он, Пасха и Троица, наряду с Ураза-байрамом и Курбан-байрамом, уже стали официальными выходными днями в Крыму.

"Прошу вас рассмотреть эту инициативу и сообщить мне о принятых решениях", — обратился Гусев к губернаторам.

Напомним, с аналогичным предложением ранее выступали представители фракции ЛДПР. В 2023 году они разработали законопроект для внесения изменений в Трудовой кодекс РФ

В этом году православная церковь будет отмечать Пасху 20 апреля, а Троицу — 8 июня.