Нижегородцам назвали комнатные растения, которые очищают воздух от формальдегида Общество

Фото: Кира Мишина

Специалисты Нижегородского НИИ гигиены и профпатологии определили комнатные растения, способные эффективно снижать уровень формальдегида в жилых и рабочих помещениях.

Формальдегид – это один из наиболее распространенных загрязнителей воздуха, который содержится в фанере, ДСП, красках, пластмассах, кожаных изделиях и других материалах. Особенно высокие концентрации наблюдаются в новостройках, помещениях после ремонта и местах, где курят.

Даже небольшие дозы этого токсичного вещества могут провоцировать "синдром больного здания" – состояние, при котором люди испытывают головные боли, раздражение слизистых и общее недомогание без видимых причин.

Для снижения содержания вредных соединений ученые рекомендуют регулярно проветривать помещения и использовать метод фиторемедиации – очистки воздуха с помощью комнатных растений.

По мнению нижегородских исследователей, самыми эффективными "зелеными фильтрами" являются:

- Эпипремнум золотистый

- Хлорофитум хохлатый

- Спатифиллум Уоллиса

- Шеффлера восьмилистная

- Зебрина висячая

- Сансевиерия трехполосная

- Циперус зонтичный

Эти растения поглощают формальдегид через листья, стебли и корневую систему, тем самым очищая воздух в квартирах и офисах.