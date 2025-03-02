Нижегородцам назвали комнатные растения, которые очищают воздух от формальдегида

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Специалисты Нижегородского НИИ гигиены и профпатологии определили комнатные растения, способные эффективно снижать уровень формальдегида в жилых и рабочих помещениях.
Формальдегид – это один из наиболее распространенных загрязнителей воздуха, который содержится в фанере, ДСП, красках, пластмассах, кожаных изделиях и других материалах. Особенно высокие концентрации наблюдаются в новостройках, помещениях после ремонта и местах, где курят.
Даже небольшие дозы этого токсичного вещества могут провоцировать "синдром больного здания" – состояние, при котором люди испытывают головные боли, раздражение слизистых и общее недомогание без видимых причин.
Для снижения содержания вредных соединений ученые рекомендуют регулярно проветривать помещения и использовать метод фиторемедиации – очистки воздуха с помощью комнатных растений.
По мнению нижегородских исследователей, самыми эффективными "зелеными фильтрами" являются:
- Эпипремнум золотистый
- Хлорофитум хохлатый
- Спатифиллум Уоллиса
- Шеффлера восьмилистная
- Зебрина висячая
- Сансевиерия трехполосная
- Циперус зонтичный
Эти растения поглощают формальдегид через листья, стебли и корневую систему, тем самым очищая воздух в квартирах и офисах.
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