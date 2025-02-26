Редкий венерин башмачок впервые зацвел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Олега Трофимова

В оранжереях Ботанического сада Института биологии и биомедицины ННГУ впервые расцвел редкий орхидея Paphiopedilum khanzae, известная как венерин башмачок Ханзы. Это не только первое цветение растения в Нижнем Новгороде, но и в России, написал в своем телеграм-канале ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.

Этот вид был открыт совсем недавно — научное сообщество узнало о нем лишь в 2024 году. Описание растения появилось в журнале "Die Orchidee..." благодаря группе исследователей. Орхидею назвали в честь Ханзы, дочери ученого, который впервые обнаружил ее в природе.

Растение встречается на одном из небольших островов Молуккского архипелага (Индонезия) на высоте 500–700 метров над уровнем моря. Его популяция была найдена в 2021 году, а первые цветущие экземпляры в культуре появились на Яве в феврале 2024 года, став основой для научного описания. Однако в естественной среде этот вид находится на грани исчезновения.

Экземпляр, зацветший в Ботаническом саду ННГУ, был передан российским ученым индонезийскими коллегами в мае 2024 года. Теперь перед садом стоит важная задача — добиться размножения редкой орхидеи, чтобы сохранить этот недавно открытый и уже находящийся под угрозой исчезновения вид.