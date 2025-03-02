Никита Михалков отозвался о качестве "Оскара" после победы "Аноры" Культура и отдых

Фото: кадр из кинофильма "Анора"

Вручение премии "Оскар" фильму "Анора" продемонстрировало миру, что представляет собой сегодня американская кинопремия. Об этом заявил советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Никита Михалков в интервью телеканалу "360".

"Качество этой картины подтвердило качество "Оскара" сегодня", — подчеркнул режиссёр.

Коллега Михалкова Юрий Кара выразил похожую точку зрения.

"Жаль, что "Оскар" опустился до такого уровня. Наши последние фильмы и то лучше", - прокомментировал он итоги кинопремии.

Кинорежиссёр отметил, что сюжет "Аноры" - уже 20 раз переснятая в российских сериалах тематика — о плохих олигархах и проститутках.

"У нас это уже смотреть невозможно, а для них это оказалось новое что-то", — сказал Юрий Кара.

Фильм "Анора" (18+) рассказывает о легкомысленном сыне российского олигарха, который начинает встречаться в США со стриптизёршей и спонтанно на ней женится. Фильм получил "Оскар" в номинациях "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссёр" и "Лучший монтаж".

Главную роль в фильме сыграл нижегородский актёр Марк Эйдельштейн. Ещё один россиянин Юра Борисов за съёмки в этом драмеди был номинирован на "Лучшую мужскую роль второго плана", но остался без награды.