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Политика

Нижегородцы могут принять участие в кадрово-образовательном проекте "ПолитСтарт"

03 марта 2025 17:26  [121] Политика

Новый сезон кадрового проекта Высшей партийной школы «Единой России» направлен на поддержку начинающих политиков без опыта участия в избирательных кампаниях, в том числе, ветеранов СВО и волонтеров.

Принять участие в «ПолитСтарте» могут граждане старше 18 лет. Прием заявок стартовал 3 марта на сайте politstart.er.ru. Его участниками, в том числе, станут кандидаты предварительного голосования-2025. 

В Нижегородской области проект будет реализован в рамках выборных кампаний в представительные органы местного самоуправления. 
«Образовательный проект «ПолитСтарт» - это специальное кадровое обучение для тех, кто хочет попробовать себя в политике, в том числе в качестве кандидатов на выборах. Участники смогут получить важный опыт, необходимые знания и компетенции, сотрудничать с известными политиками и экспертами в области политехнологий. Ждем в проекте активных участников, новых лидеров с яркими идеями и предложениями. А главное – с желанием быть полезными своему городу, региону и всей стране», - отметил первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии «Единая Россия» Артём Рыбаков. 

В проекте предусмотрено две роли участия: кандидат и политтехнолог. При регистрации все участники сначала находятся в роли политтехнолога, но если участник становится кандидатом предварительного голосования «Единой России», его роль автоматически меняется на кандидата. Слушателей проекта будут сопровождать опытные наставники, среди которых – политики и политтехнологи федерального и регионального уровней. С апреля обучение станет доступно онлайн на платформе Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер». В выборных регионах занятия пройдут очно.

Лучших участников «ПолитСтарта» из числа победителей предварительного голосования «Единой России» в июне пригласят на очное обучение в Высшую партийную школу в Москву.

Напомним, «Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. За 7 лет более 700 участников прошли все этапы и стали депутатами различных уровней: Госдумы, заксобраний и административных центров.

С 5 марта по 25 мая «Единая Россия» проведет предварительное голосование по определению кандидатов от партии на выборы, которые состоятся в сентябре 2025 года. В Нижегородской области в 2025 году пройдут 18 основных выборов в 19 муниципальных образованиях, будет распределено 414 мандатов. В ряде муниципальных образований пройдут дополнительные выборы.

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Теги:
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