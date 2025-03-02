2-летний ребенок отравился наркотиками в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В инфекционную больницу №23 поступила двухлетняя девочка с подозрением на ОРВИ, однако в ходе обследования врачи обнаружили в ее организме наркотическое вещество. О случившемся НИА "Нижний Новгород" рассказал источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, вечером 1 марта мачеха заметила, что девочка стала вялой, у нее покраснели глаза. Предположив ОРВИ, женщина вызвала скорую помощь, после чего ребенка госпитализировали. Позже малышка была переведена в реанимацию детской клинической больницы.

Полиция провела обыск в квартире, где проживает семья, но запрещенных веществ не обнаружила. Отец девочки, ранее судимый за кражу, сообщил, что употреблял марихуану около месяца назад, но не дома. Как наркотик мог попасть в организм ребенка, он пояснить не смог.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Проводятся дополнительные проверки.