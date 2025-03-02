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Общество

2-летний ребенок отравился наркотиками в Нижнем Новгороде

04 марта 2025 10:26  [165] Общество

Фото: Александр Воложанин

В инфекционную больницу №23 поступила двухлетняя девочка с подозрением на ОРВИ, однако в ходе обследования врачи обнаружили в ее организме наркотическое вещество. О случившемся НИА "Нижний Новгород" рассказал источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, вечером 1 марта мачеха заметила, что девочка стала вялой, у нее покраснели глаза. Предположив ОРВИ, женщина вызвала скорую помощь, после чего ребенка госпитализировали. Позже малышка была переведена в реанимацию детской клинической больницы.  

Полиция провела обыск в квартире, где проживает семья, но запрещенных веществ не обнаружила. Отец девочки, ранее судимый за кражу, сообщил, что употреблял марихуану около месяца назад, но не дома. Как наркотик мог попасть в организм ребенка, он пояснить не смог.  

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Проводятся дополнительные проверки.

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Теги:
Дети Наркотики Отравление
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