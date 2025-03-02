12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области Происшествия

12 нелегальных мигрантов обнаружили во время оперативного мероприятия на федеральной трассе М-12 "Восток". Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские провели рейд "Транзит". В результате стражи порядка составили 8 протоколов: за управление транспортным средством и перевозку пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, за эксплуатацию транспортных средств с техническими неисправностями и за отсутствие у водителя автостраховки.

Троих мигрантов по итогам рейда выдворят за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов.