Силовики накрыли сеть по легализации мигрантов в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов в Нижнем Новгороде. В операции участвовали Пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, а также нижегородское УФСБ.

Согласно данным силовиков, с февраля 2023 года злоумышленники помогли нелегально оформить пребывание в России более 5 тысячам граждан из стран Центральной Азии. Для этого они зарегистрировали фирму, через которую оформляли документы для трудоустройства и легализации иностранных граждан.

В ходе обысков в офисе организации и по местам проживания подозреваемых оперативники изъяли финансовые документы, технику, средства связи, паспорта мигрантов и сертификаты о знании русского языка и законодательства РФ. Также был найден журнал регистрации иностранных граждан.

По информации областного МВД, организатором схемы был 54-летний житель Нижнего Новгорода. В его группе состояли 47-летний и 39-летняя нижегородцы, а также 34-летняя гражданка одного из соседних государств. Трое участников преступной схемы арестованы.

Кроме того, в офисе нелегальной организации задержаны мигранты, которые пользовались ее услугами. В отношении них составлено четыре протокола об административных правонарушениях.