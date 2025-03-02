Таксист-мигрант надругался над пассажиркой в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области таксист совершил иные действия сексуального характера над женщиной на улице Крупской города Бор. Как сообщили в региональном СК, мужчину задержали. Им оказался уроженец другого государства, ранее уже привлекавшийся за преступление против половой неприкосновенности личности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ. Суд отправил его в СИЗО.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также собирают доказательства. По неофициальным данным, мужчина надругался над женщиной, потому как она не смогла расплатиться за поездку.

Кроме того, проверяется причастность обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. Следователи обратились к нижегородцам с просьбой позвонить им, если с ними произошло нечто похожее. Телефон для связи 8-920-069-50-20 (работает круглосуточно).

Ранее сообщалось о задержании в Выксе мигранта, который изнасиловал молодую женщину прямо на улице.