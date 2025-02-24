20-летний мигрант-нелегал изнасиловал женщину на улице в Выксе Происшествия

В Выксе задержали гражданина иностранного государства, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина напал на девушку в микрорайоне Гоголя. Это произошло в феврале. Угрожая убийством, он совершил преступление, а затем скрылся.

Следователи СК совместно с оперативниками ГУ МВД России по Нижегородской области установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что он находился в России незаконно.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу, устанавливая все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что отыскать 20-летнего насильника удалось в течение суток. На территории РФ он находится незаконно.

В начале февраля мы рассказывали, что полиция проверяет заявление о насилии в новогоднюю ночь в Городце.

Напомним также, что в России предложили лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера.