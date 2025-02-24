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20-летний мигрант-нелегал изнасиловал женщину на улице в Выксе

26 февраля 2025 16:06  [73] Происшествия

В Выксе задержали гражданина иностранного государства, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийства. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина напал на девушку в микрорайоне Гоголя. Это произошло в феврале. Угрожая убийством, он совершил преступление, а затем скрылся.  

Следователи СК совместно с оперативниками ГУ МВД России по Нижегородской области установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Выяснилось, что он находился в России незаконно.  

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает работу, устанавливая все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что отыскать 20-летнего насильника удалось в течение суток. На территории РФ он находится незаконно.

В начале февраля мы рассказывали, что полиция проверяет заявление о насилии в новогоднюю ночь в Городце.

Напомним также, что в России предложили лишать мигрантов гражданства за преступления сексуального характера.

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Теги:
Изнасилование Миграция Следственное управление
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