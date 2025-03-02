Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Армения" Бизнес

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре «Час с торговым представителем Российской Федерации в Республике Армения» Анной Донченко.

Мероприятие проводит региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Среди экспортируемых в Армению товаров уже есть пластмассы, автотовары, сварные трубы, фармацевтическая, пищевая и химическая продукция, но потенциал, конечно, далеко не исчерпан. Для дальнейшего развития сотрудничества с компаниями из Армении необходимы знания о культуре, особенностях ведения бизнеса в стране, экономическом положении. Торговый представитель РФ не только расскажет об этом, но и ответит на вопросы предпринимателей», - сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Вебинар состоится 20 марта в 14.00. Для того чтобы стать участником встречи, необходимо до 17 марта заполнить заявку. Подробности на портале «Мой бизнес 52».

В 2024 году состоялось восемь вебинаров с торговыми представителями РФ в Азербайджане, Индии, Казахстане, Белоруссии, Армении, Египете, ОАЭ и Узбекистане. В ближайшее время пройдет вебинар с участием торгового представителя РФ в Иране.

Получить консультацию по всем актуальным мерам поддержки, в том числе по инструментам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», можно в ЦПЭ Нижегородской области по телефону: +7 (831) 435-18-48.

Национальные проекты «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика» инициированы президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области они реализуются региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства.