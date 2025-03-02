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Общество

Дублер проспекта Ленина построят с тремя тоннелями в Нижнем Новгороде

05 марта 2025 18:45  [86] Общество

Строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пройдет в четыре этапа. В первой очереди дороги, которая протянется от улицы Советской до улицы Баумана, запланированы два путепровода, один мост и три пешеходных тоннеля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минтрансе.  

Проект дублера продвигает ООО "Дорожная строительная компания" (ДСК) из Тверской области. Согласно обновленной частной концессионной инициативе (ЧКИ), актуализированной в ноябре 2024 года, новая четырехполосная трасса соединит улицу Советскую с улицей Баумана, а в дальнейшем пройдет до Мызинского моста.  

Строительство разделят на несколько этапов:  

- Первый этап – участок от улицы Интернациональной до Молитовского моста.  
- Второй этап – развязка с Молитовским мостом и Комсомольской площадью.  
- Третий этап – участок от улицы Советской до Интернациональной, включая транспортную развязку с Советской улицей и метромостом.  
- Четвертый этап – участок от Молитовского моста до улицы Баумана с развязкой на Заречном бульваре.  

Дублер проспекта Ленина не входит в проект комплексного развития территории (КРТ), в рамках которого компания Glorax займется благоустройством набережной Оки. Однако сроки его строительства будут увязаны с проектом берегоукрепления, который реализуют за бюджетные средства.  

Планируемый срок реализации концессионного соглашения составляет 24,3 года. На проектирование отведено 1,3 года, на строительство три года, а эксплуатацией дороги концессионер будет заниматься 20 лет.  

Стоимость строительства предварительно оценивают в 14,4 млрд рублей. Переговоры по условиям концессии продолжаются, но проект уже включен в план концессионных соглашений правительства Нижегородской области на 2025 год.

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Теги:
Дороги Концессия Строительство
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