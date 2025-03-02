Нижегородцам рассказали, когда ждать магнитных бурь в марте

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В марте 2025 года в Нижнем Новгороде ожидается серия мощных магнитных бурь, которые могут повлиять на самочувствие жителей. Об этом сообщает сервис my-calend.ru.
Согласно прогнозу, геомагнитные возмущения достигнут уровня пяти баллов по восьмибалльной шкале и продлятся от одного до четырёх дней.
Первая вспышка произошла 5 марта. Следующий период геоштормов придётся на праздничные выходные. Самая продолжительная буря продлится с 11 по 14 марта. Затем геомагнитная активность временно снизится, но вернётся в конце месяца — с 26 по 28 марта.
Врачи рекомендуют в эти дни следить за своим самочувствием, особенно людям с хроническими заболеваниями. Специалисты советуют избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим отдыха и при необходимости обращаться за медицинской помощью.
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