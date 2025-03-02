Прощание с нижегородским волонтером Анной Белеменко пройдет 7 марта

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В Нижнем Новгороде 7 марта пройдёт церемония прощания с волонтёром поисково-спасательного центра "Рысь" Анной Белеменко. Об этом сообщили в официальной группе организации в соцсетях.
Анна, известная под позывным "Энни", скончалась 4 марта. Ей было 25 лет. Причины её смерти не уточняются.
Отпевание состоится в соборе Преображения Господня на улице Щербакова, 13А. Начало службы запланировано на 10:50. С 12:00 до 13:00 пройдёт прощание в крематории на улице Зайцева, 27.
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