Прощание с нижегородским волонтером Анной Белеменко пройдет 7 марта Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

В Нижнем Новгороде 7 марта пройдёт церемония прощания с волонтёром поисково-спасательного центра "Рысь" Анной Белеменко. Об этом сообщили в официальной группе организации в соцсетях.

Анна, известная под позывным "Энни", скончалась 4 марта. Ей было 25 лет. Причины её смерти не уточняются.

Отпевание состоится в соборе Преображения Господня на улице Щербакова, 13А. Начало службы запланировано на 10:50. С 12:00 до 13:00 пройдёт прощание в крематории на улице Зайцева, 27.