В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 марта 2025 10:36  [1] Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
05 марта 2025 20:24  [308] Мошенники обманули нижегородскую пенсионерку на полмиллиона
05 марта 2025 18:23  [421] Таксист-мигрант надругался над пассажиркой в Нижегородской области
05 марта 2025 17:50  [930] Гибель водителя лесовоза закончилась уголовным делом
05 марта 2025 17:13  [441] 12 нелегальных мигрантов нашли на трассе М-12 в Нижегородской области
05 марта 2025 16:48  [261] Глава Следкома запросил доклад по ДТП со школьным автобусом у Богородска
05 марта 2025 16:33  [315] Таксист, высадивший женщину в неположенном месте у Московского вокзала, отделался штрафом
05 марта 2025 16:06  [390] 10-летнего мальчика нашли на Борском мосту в Нижнем Новгороде
05 марта 2025 15:53  [281] Жительница Дзержинска получила 9,5 года за убийство приятеля
05 марта 2025 14:56  [295] 9 уголовных дел о жестоком обращении с животными завели в Нижегородской области
Происшествия

Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова

06 марта 2025 10:36  [1] Происшествия

Бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин, который отбывает десять лет заключения в омской колонии по обвинению во взятке и похищении человека, дал свидетельские показания в Московском районном суде. Он выступил по видеосвязи в рамках судебного разбирательства над экс-сити-менеджером Олегом Кондрашовым. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".  

Олега Кондрашова заочно судят по делу о взятке в 17 млн рублей, которую он якобы получил через посредников. Следствие утверждает, что деньги предназначались за выделение участка под строительство крематория и контроль над муниципальным комбинатом ритуальных услуг.  

В 2018 году Кондрашов покинул Россию и перебрался в США. По этому делу ранее были осуждены его бывший заместитель Владимир Привалов, а также посредники Сергей Муравлёв и Юрий Гришин. Однако сам крематорий так и не был построен из-за сложностей с земельным участком.  

Ключевую роль в деле играет предприниматель Мамука Лосаберидзе, который утверждает, что пять миллионов рублей из суммы взятки были переданы им Привалову через Олега Сорокина. По словам бизнесмена, эти деньги якобы являлись "входным билетом" в ритуальный бизнес.  

Во время дачи показаний Сорокин подтвердил, что знаком с Лосаберидзе с 2003 года, но его появление в сфере ритуальных услуг Нижнего Новгорода стало для него неожиданностью. Он отметил, что предприниматель жаловался на недобросовестность городской администрации, однако сам Сорокин не вникал в детали конфликта.  

Экс-мэр также заявил, что знал о намерении Лосаберидзе обратиться в правоохранительные органы, но отверг свою причастность к любым угрозам в адрес Кондрашова.  

Кроме того, Сорокин категорически опроверг обвинения в передаче денег на взятку, а также в организации записи переговоров бизнесмена с чиновниками. По его словам, он не оказывал давления на Кондрашова и не требовал от него сложить полномочия.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Кондрашов Олег Сорокин Суд
Поделиться:
Новости по теме
11 июля 2024 17:38  [1151] Благотворительный фонд Олега Кондрашова в Нижнем Новгороде ликвидируют
23 января 2024 14:53  [838] Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина 1,5 млрд рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph