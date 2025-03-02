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Общество

На 11% за год выросло число подписчиков госпабликов в Нижегородской области

06 марта 2025 14:52  [106] Общество

Число уникальных подписчиков официальных страниц нижегородских госучреждений в соцсетях выросло за год на 11%. Об этом сообщили в Центре управления регионом Нижегородской области.

Увеличение числа уникальных подписчиков госпабликов в Нижегородской области на 150 тысяч человек — это положительный тренд, который свидетельствует об интересе жителей к информации от властей. Более 1,4 миллиона подписчиков говорит о том, что госпаблики становятся важным каналом коммуникации.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что такие платформы помогают оперативно реагировать на запросы граждан и решать возникающие проблемы. Особенно это актуально в кризисных ситуациях, когда важно быстро донести информацию до населения или опровергнуть недостоверные сведения. Наличие активных и информативных госпабликов, таким образом, становится критически важным.

По словам руководителя ЦУР региона Алексея Ушакова, каждый второй житель области является подписчиком госпаблика. В этом году ведомство делает акцент на качественную "обратную связь" с нижегородцами.

Интересно, что наибольшее количество страниц сосредоточено в сфере образования, что подчеркивает значимость этой области для жителей региона. Обучение администраторов через курсы и мероприятия также говорит о стремлении к повышению качества контента и взаимодействия с аудиторией. Всего в минувшем году в регионе было проведено 60 обучающих мероприятий для администраторов госпабликов с участием 1200 человек.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области более 1,3 млн человек читают госпаблики.

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Теги:
Социальные сети ЦУР
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