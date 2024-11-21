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Общество

Свыше 925 тысяч обращений направили нижегородцы в ЦУР за четыре года

25 ноября 2024 12:59  [49] Общество

Более 925 тысяч обращений поступило в Центр управления регионом (ЦУР) Нижегородской области за четыре года с момента его создания.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ЦУР проводит актуальную аналитику на основе обращений жителей в интернет, также проводит социсследования, данные которых ложатся в основу принимаемых органами власти решений.

С момента открытия в Центр через соцсети поступило 453 тысячи сообщений, еще 472 тысячи обращений были поданы через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

ЦУР помогает выстраивать прямой диалог граждан с органами власти в интернете, оказывает содействие в развитии официальных информационных ресурсов. В настоящее время ЦУР курирует работу около 4 тысяч региональных госпабликов, через которых в органы власти поступает более 60% всех обращений жителей региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, за последний год на госпаблики региона подписались еще 200 тысяч человек, и общая аудитория достигла цифры в 1,34 млн подписчиков. 

В этом году в Нижегородской области открылись также 16 межмуниципальных центров управления (МЦУ), которые усиливают взаимодействие органов местного самоуправления с жителями через цифровые платформы. Это позволяет оперативнее и точнее принимать решения "на местах".

Напомним, что информационно-аналитическая система Центр управления регионом" была запущена в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина. 

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Теги:
ЦУР
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