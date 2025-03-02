Студентов вузов предложили привлечь к преподаванию в колледжах Общество

В системе среднего профессионального образования сохраняется острый дефицит квалифицированных преподавателей. Анна Скрозникова, член комитета Государственной Думы по просвещению от фракции «Новые люди», предложила привлечь студентов высших учебных заведений к работе в колледжах и техникумах. С её обращением ознакомился телеканал "360".

Депутат отметила, что в России насчитывается 4500 колледжей и техникумов, но подготовкой преподавателей занимаются лишь некоторые вузы. Этого недостаточно для обеспечения системы среднего профессионального образования необходимым количеством педагогов.

Скрозникова предложила дать возможность преподавать студентам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию за три года обучения и прошедшим профессиональную переподготовку по направлению "Образование и педагогические науки". Это, по её мнению, может помочь частично решить проблему нехватки педагогов.

На заседании рабочей группы Госдумы под руководством Виктории Абрамченко депутаты обсудили недостатки системы контрольных цифр приёма в колледжи и техникумы. Анна Скрозникова отметила, что текущая система контрольных цифр приёма не решает проблему кадрового дефицита. Даже если подготовить необходимое количество специалистов, экономика не удерживает их на профильных местах. Она предложила улучшить нормативно-правовую базу в этой сфере.

Ранее сообщалось, что три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира: университет имени Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева (НГТУ) и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).