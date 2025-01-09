Три вуза Нижнего Новгорода вошли в рейтинг лучших университетов мира Общество

Три высших образовательных учреждения Нижнего Новгорода вошли в престижный рейтинг лучших университетов мира, опубликованный журналом Times Higher Education. В этот список были включены Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ), Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева (НГТУ) и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ).

ННГУ в этом году впервые попал в три предметных рейтинга: в области «Искусство и гуманитарные науки» университет занял позицию 601+, в «Медицине и здравоохранении» — 801-1000, а в категории «Социальные науки» — 1001+. В течение последних пяти лет ННГУ стабильно находится среди лучших в области естественных наук, инженерии, наук о жизни и компьютерных технологий.

НГТУ расположился на 1251+ месте в сфере «Инженерное дело», а ПИМУ занял позицию 1001+ в области «Медицина и здравоохранение».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в десятку российских вузов по качеству приема.