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Общество

Объявлены лауреаты именной стипендии мэра Нижнего Новгорода за 2025 год

06 марта 2025 19:46  [43] Общество

Фото: администрация города Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов именной стипендии главы города за 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди награжденных — студенты вузов, колледжей, а также активисты общественных организаций, отличившиеся в разных видах деятельности: общественной, культурной, волонтерской и спортивной.

"Эти молодые люди являются примером для своих ровесников. Они вносят свой вклад в развитие нашего города", – отметил Артур Штоян, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте также отметили, что с каждым годом количество заявок на именную стипендию растет. В этом году их поступило 170. Кроме того, по решению главы города Юрия Шалабаева стипендии имени Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского были присуждены 120 студентам, а 22 человека из социально незащищенных категорий получили городские стипендии. 

Ранее сообщалось, в текущем учебном году более 13 тысяч нижегородцев планируют сдавать ЕГЭ.

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Теги:
Активисты Стипендия Студенты
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