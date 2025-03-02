Объявлены лауреаты именной стипендии мэра Нижнего Новгорода за 2025 год Общество

Фото: администрация города Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов именной стипендии главы города за 2025 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди награжденных — студенты вузов, колледжей, а также активисты общественных организаций, отличившиеся в разных видах деятельности: общественной, культурной, волонтерской и спортивной.

"Эти молодые люди являются примером для своих ровесников. Они вносят свой вклад в развитие нашего города", – отметил Артур Штоян, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте также отметили, что с каждым годом количество заявок на именную стипендию растет. В этом году их поступило 170. Кроме того, по решению главы города Юрия Шалабаева стипендии имени Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского были присуждены 120 студентам, а 22 человека из социально незащищенных категорий получили городские стипендии.

Ранее сообщалось, в текущем учебном году более 13 тысяч нижегородцев планируют сдавать ЕГЭ.