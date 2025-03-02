"Единая Россия" начала регистрацию участников предварительного голосования Политика

В Нижегородской области 5 марта стартовало предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов для участия в выборах депутатов в органы местного самоуправления, которые состоятся осенью этого года.

В сентябре 2025 года в регионе пройдут основные выборы депутатов городских дум Нижнего Новгорода, Дзержинска и Сарова, а также выборы Советов депутатов г.о.г. Кулебаки, м.о.г. Бор, м.о.г. Чкаловск, м.о. Навашинский, муниципальных округов Балахнинский, Богородский, Бутурлинский, Вадский, Дивеевский, Ковернинский, Лысковский, Павловский, Починковский, Тоншаевский, Уренский.

В Нижнем Новгороде, Дзержинске и Сарове сформированы организационные комитеты, которые осуществляют прием документов, регистрацию участников и информирование о ходе предварительного голосования.

С 5 марта по 24 апреля на сайте предварительного голосования PG.ER.RU будет проходить регистрация кандидатов. Кандидаты должны разместить видеовизитки в своих личных кабинетах на сайте: рассказать автобиографию и сделать программные предложения, чтобы все желающие могли познакомиться с ними.

14 апреля начнется регистрация избирателей, а само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Процедура пройдет в электронном виде, регистрация голосующих будет проходить с верификацией на портале «Госуслуг».