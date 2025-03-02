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Клиентки выксунского салона красоты подают в суд из-за осложнений после процедур

07 марта 2025 08:45  [174]

Несколько жительниц Выксы собираются подать коллективный иск против косметолога Оксаны Чалышевой. Женщины заявляют, что после её процедур у них возникли серьёзные осложнения, о чём они рассказали в программе "Кстати..." (16+).  

Первой о проблемах сообщила одна из клиенток, опубликовав свою историю в соцсетях. После этого к ней начали присоединяться другие пострадавшие. По их словам, посещение салона "Ева" обернулось неприятными последствиями: у одной женщины опухла губа и образовались уплотнения, у другой появились глубокие складки, а третья до сих пор мучается от сильного отёка, который не проходит.  

Выяснилось, что Чалышева работала без лицензии. После проверки Роспотребнадзора салон закрыли на 30 дней. Косметолог призналась, что не оформила необходимые документы из-за их высокой стоимости, однако была уверена в качестве своей работы, опираясь на многолетний опыт.  

Сейчас Чалышева заручилась поддержкой адвоката, а её бывшие клиентки готовятся к судебному разбирательству.

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