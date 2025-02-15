Нижегородский салон красоты закрыли из-за антисанитарии

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Роспотребнадзор выявил серьёзные нарушения в одном из салонов красоты Выксы (Нижегородская область), что привело к его временной приостановке работы. По решению суда учреждение закрыто на 30 дней.
Проверка показала, что в салоне отсутствовал отдельный процедурный кабинет — все косметологические манипуляции, включая инъекции и осмотры, проводились в общем помещении. Также было зафиксировано отсутствие дезинсекции и дератизации, а рабочие растворы для дезинфекции не имели маркировки с информацией о составе и сроке годности.
Помимо этого, униформа сотрудников стиралась дома, что нарушает санитарные требования.
Дополнительно выяснилось, что владелица заведения не имела лицензии на оказание косметологических услуг и работала без необходимых медицинских допусков. Она также не проходила обязательные осмотры, не была вакцинирована и не имела профессиональной аттестации.
Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, а салон сможет возобновить работу только после устранения всех нарушений.
Ранее сообщалось, что мужчины становятся основными потребителями бьюти-услуг.
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