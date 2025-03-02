Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2025 09:45  [66] Более 3,7 тысячи детей появилось на свет с начала года
07 марта 2025 09:16  [97] НИУ ВШЭ зафиксировал рост числа студентов в большинстве российских регионов в 2024 году
07 марта 2025 09:00  [136] Нижегородская область активно включилась в федеральный проект "Земля для туризма"
07 марта 2025 08:29  [213] Аферисты наживаются на трагедии нижегородского волонтера
06 марта 2025 19:46  [784] Объявлены лауреаты именной стипендии мэра Нижнего Новгорода за 2025 год
06 марта 2025 18:52  [345] В Университетской клинике ПИМУ тестируют роботов для высокоточных операций
06 марта 2025 18:15  [351] Нижегородские ветеринары рассказали о борьбе с бешенством у диких животных
06 марта 2025 17:58  [308] Два детсада построят в Советском районе Нижнего Новгорода
06 марта 2025 17:40  [404] Грунт вынимают на площади Свободы для встречи щита "Владимир"
06 марта 2025 16:42  [217] В Госдуме предложили выделить во дворах жилых домов зоны для такси
Общество

Нижегородская область активно включилась в федеральный проект "Земля для туризма"

07 марта 2025 09:00  [136] Общество

Приволжский федеральный округ вошёл в тройку лидеров по количеству земельных участков, выявленных для туристического использования в рамках федерального проекта "Земля для туризма".  

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, проект реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина и направлен на развитие туристической инфраструктуры за счёт вовлечения неиспользуемых земель.  

С момента запуска инициативы в июле 2021 года в России удалось определить 1 174 участка общей площадью 19,5 тыс. га, а также выявить 929 объектов, представляющих туристический интерес. Только в 2024 году в оборот включили 520 новых участков (13,6 тыс. га) и 453 объекта, связанных с туризмом.  

ПФО – один из лидеров проекта  

Приволжский федеральный округ занимает третье место по площади выявленных земель. В рамках проекта здесь определили 317 участков общей площадью 2,5 тыс. га. Например, в Башкортостане границы 37 туристически привлекательных территорий охватили 651 га.  

Среди регионов с наибольшим количеством уже вовлечённых в оборот земельных участков выделяются:  

- Удмуртия – 6 участков (97,3 га),  

- Саратовская область – 3 участка (78,3 га),  

- Татарстан – 15 участков (72,9 га).  

С декабря 2024 года проект "Земля для туризма" интегрирован в цифровую платформу "Национальная система пространственных данных". Теперь любой желающий, включая инвесторов, может получить информацию о доступных участках и подать заявку на их освоение.  

Нижегородская область включилась в развитие туризма  

В Нижегородской области проект реализуется в сотрудничестве с региональным правительством. Росреестр определил 26 объектов туристического интереса в 21 муниципалитете.  

По словам руководителя регионального управления Оксаны Штейн, в перечень вошли 29 земельных участков и 8 прилегающих территорий общей площадью 151,8 га. Уже используются в туристической деятельности 2 участка и 5 территорий (23,66 га).  

Среди ключевых объектов региона:  

- Музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск),  

- Конный завод (Починки),  

- Музейно-туристский центр "Золотая хохлома" (Семёнов),  

- Музей горного дела, геологии и спелеологии (деревня Бебяево, Арзамасский округ),  

- Макарьевский Свято-Троицкий Желтоводский монастырь (Лысковский округ).  

Проект "Земля для туризма" реализуется под контролем Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём участвуют 78 российских регионов, из которых 33 присоединились в 2024 году. В реестр включены национальные парки, заповедники, архитектурные памятники и прилегающие к ним территории.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ Туризм
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 17:55  [767] Инвестпроекты на 4,5 млрд рублей получили одобрение в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph