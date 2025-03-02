Нижегородская область активно включилась в федеральный проект "Земля для туризма" Общество

Приволжский федеральный округ вошёл в тройку лидеров по количеству земельных участков, выявленных для туристического использования в рамках федерального проекта "Земля для туризма".

Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, проект реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина и направлен на развитие туристической инфраструктуры за счёт вовлечения неиспользуемых земель.

С момента запуска инициативы в июле 2021 года в России удалось определить 1 174 участка общей площадью 19,5 тыс. га, а также выявить 929 объектов, представляющих туристический интерес. Только в 2024 году в оборот включили 520 новых участков (13,6 тыс. га) и 453 объекта, связанных с туризмом.

ПФО – один из лидеров проекта

Приволжский федеральный округ занимает третье место по площади выявленных земель. В рамках проекта здесь определили 317 участков общей площадью 2,5 тыс. га. Например, в Башкортостане границы 37 туристически привлекательных территорий охватили 651 га.

Среди регионов с наибольшим количеством уже вовлечённых в оборот земельных участков выделяются:

- Удмуртия – 6 участков (97,3 га),

- Саратовская область – 3 участка (78,3 га),

- Татарстан – 15 участков (72,9 га).

С декабря 2024 года проект "Земля для туризма" интегрирован в цифровую платформу "Национальная система пространственных данных". Теперь любой желающий, включая инвесторов, может получить информацию о доступных участках и подать заявку на их освоение.

Нижегородская область включилась в развитие туризма

В Нижегородской области проект реализуется в сотрудничестве с региональным правительством. Росреестр определил 26 объектов туристического интереса в 21 муниципалитете.

По словам руководителя регионального управления Оксаны Штейн, в перечень вошли 29 земельных участков и 8 прилегающих территорий общей площадью 151,8 га. Уже используются в туристической деятельности 2 участка и 5 территорий (23,66 га).

Среди ключевых объектов региона:

- Музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск),

- Конный завод (Починки),

- Музейно-туристский центр "Золотая хохлома" (Семёнов),

- Музей горного дела, геологии и спелеологии (деревня Бебяево, Арзамасский округ),

- Макарьевский Свято-Троицкий Желтоводский монастырь (Лысковский округ).

Проект "Земля для туризма" реализуется под контролем Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём участвуют 78 российских регионов, из которых 33 присоединились в 2024 году. В реестр включены национальные парки, заповедники, архитектурные памятники и прилегающие к ним территории.