Нижегородская область активно включилась в федеральный проект "Земля для туризма"

Приволжский федеральный округ вошёл в тройку лидеров по количеству земельных участков, выявленных для туристического использования в рамках федерального проекта "Земля для туризма".
Как сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, проект реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина и направлен на развитие туристической инфраструктуры за счёт вовлечения неиспользуемых земель.
С момента запуска инициативы в июле 2021 года в России удалось определить 1 174 участка общей площадью 19,5 тыс. га, а также выявить 929 объектов, представляющих туристический интерес. Только в 2024 году в оборот включили 520 новых участков (13,6 тыс. га) и 453 объекта, связанных с туризмом.
ПФО – один из лидеров проекта
Приволжский федеральный округ занимает третье место по площади выявленных земель. В рамках проекта здесь определили 317 участков общей площадью 2,5 тыс. га. Например, в Башкортостане границы 37 туристически привлекательных территорий охватили 651 га.
Среди регионов с наибольшим количеством уже вовлечённых в оборот земельных участков выделяются:
- Удмуртия – 6 участков (97,3 га),
- Саратовская область – 3 участка (78,3 га),
- Татарстан – 15 участков (72,9 га).
С декабря 2024 года проект "Земля для туризма" интегрирован в цифровую платформу "Национальная система пространственных данных". Теперь любой желающий, включая инвесторов, может получить информацию о доступных участках и подать заявку на их освоение.
Нижегородская область включилась в развитие туризма
В Нижегородской области проект реализуется в сотрудничестве с региональным правительством. Росреестр определил 26 объектов туристического интереса в 21 муниципалитете.
По словам руководителя регионального управления Оксаны Штейн, в перечень вошли 29 земельных участков и 8 прилегающих территорий общей площадью 151,8 га. Уже используются в туристической деятельности 2 участка и 5 территорий (23,66 га).
Среди ключевых объектов региона:
- Музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск),
- Конный завод (Починки),
- Музейно-туристский центр "Золотая хохлома" (Семёнов),
- Музей горного дела, геологии и спелеологии (деревня Бебяево, Арзамасский округ),
- Макарьевский Свято-Троицкий Желтоводский монастырь (Лысковский округ).
Проект "Земля для туризма" реализуется под контролем Правительственной комиссии по региональному развитию. В нём участвуют 78 российских регионов, из которых 33 присоединились в 2024 году. В реестр включены национальные парки, заповедники, архитектурные памятники и прилегающие к ним территории.
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