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Инвестпроекты на 4,5 млрд рублей получили одобрение в Нижегородской области

28 февраля 2025 17:55  [94] Экономика
Более 20 участков выделили инвесторам под проекты в Нижегородской области

Более 20 участков выделили инвесторам под проекты в Нижегородской области

Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил выделение 20 участков (в аренду) под проекты на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.  

Среди согласованных заявок участки как в Нижнем Новгороде, так и в области. В частности, одобрено выделение в столице Приволжья участка под строительство школы по улице Даргомыжского в Нижнем Новгороде площадью 16,5 тысячи квадратных метров (заявитель – МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода"), цеха по сборке и хранению автомобильных узлов и агрегатов по Московскому шоссе (ООО "Милленити", 25,6 тысячи квадратных метров), производственно-складского здания по производству мебели в деревне Мордвинцево Нижнего Новгорода (ООО "Автопилот", 1,9 тысячи квадратных метров).

В Арзамасе под строительство гостиницы выделено ООО "Стройка", 4,87 квадратных метров. В Дзержинске - под цех по изготовлению металлоконструкций (ООО "БКИ", 8,6 тысячи квадратных метров), комплекс по производству и хранению продукции бытовой химии и лакокрасочной продукции (ООО "Производственно-коммерческая фирма "Тандем", 10,7 тысячи квадратных метров) и другие.

В случае реализации одобренных проектов ожидается создание более 500 новых рабочих мест.    

В пресс-службе напомнили, что подать заявку на подбор земельного участка можно через «Личный кабинет инвестора» на сайте министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Отметим, что на прошлом заседании совет также одобрил выделение земли для строительства двух школ в пятом микрорайоне "Мещерское озеро" в Нижнем Новгороде и на улице Магистральной в Кстове.

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Теги:
Земельные участки Правительство Нижегородской области
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