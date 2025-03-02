Названо имя лучшего дворника Нижнего Новгорода Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Андрей Столяров из Ленинского района стал победителем конкурса "Лучший дворник Нижнего Новгорода". Он набрал наибольшее количество баллов по итогам народного голосования и по оценкам специальной комиссии, которая проверяла состояние закрепленных за ним территорий. О его победе сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Отмечается, что Андрей работает дворником уже 25 лет и поддерживает чистоту дворов на улице Заводской, 17 и 17/1.

На втором месте — Зафар Бабаев из Нижегородского района. В его ведении находятся дворы по улице Кудьминской, 2, 3 и 4.

С небольшим отставанием на третьей строчке оказался Николай Щёголев из Автозаводского района, который следит за порядком у домов № 41 и 43 на улице Фучика.

"Вызывает восхищение, что люди не просто отлично справляются с такой тяжёлой работой, но и искренне любят её, находясь в профессии без преувеличения десятилетия", - отметил градоначальник.