Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 марта 2025 11:37  [3] Названо имя лучшего дворника Нижнего Новгорода
07 марта 2025 11:08  [82] Потепление до +6 градусов идет в Нижний Новгород
07 марта 2025 11:03  [61] Как выбрать винтовой компрессор на предприятие
07 марта 2025 10:58  [90] Андрей Гнеушев провел выездное заседание комиссии по поддержке участников СВО
07 марта 2025 10:52  [128] Новый препарат от системной красной волчанки тестируют в Нижнем Новгороде
07 марта 2025 10:43  [98] Госэкспертиза отклонила проект дороги к участкам для многодетных семей на Бору
07 марта 2025 09:45  [211] Более 3,7 тысячи детей появилось на свет с начала года
07 марта 2025 09:16  [127] НИУ ВШЭ зафиксировал рост числа студентов в большинстве российских регионов в 2024 году
07 марта 2025 09:00  [212] Нижегородская область активно включилась в федеральный проект "Земля для туризма"
07 марта 2025 08:29  [321] Аферисты наживаются на трагедии нижегородского волонтера
Общество

Названо имя лучшего дворника Нижнего Новгорода

07 марта 2025 11:37  [3] Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Андрей Столяров из Ленинского района стал победителем конкурса "Лучший дворник Нижнего Новгорода". Он набрал наибольшее количество баллов по итогам народного голосования и по оценкам специальной комиссии, которая проверяла состояние закрепленных за ним территорий. О его победе сообщил в своем телеграм-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Отмечается, что Андрей работает дворником уже 25 лет и поддерживает чистоту дворов на улице Заводской, 17 и 17/1.  

На втором месте — Зафар Бабаев из Нижегородского района. В его ведении находятся дворы по улице Кудьминской, 2, 3 и 4.  

С небольшим отставанием на третьей строчке оказался Николай Щёголев из Автозаводского района, который следит за порядком у домов № 41 и 43 на улице Фучика.  

"Вызывает восхищение, что люди не просто отлично справляются с такой тяжёлой работой, но и искренне любят её, находясь в профессии без преувеличения десятилетия", - отметил градоначальник.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство дворники Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph