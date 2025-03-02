Сдвоенный состав "Ласточки" будет курсировать на ГЖД в марте Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка" будет курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва в отдельные даты марта 2025 года.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 7, 14, 21, и 28 марта в 21:15, прибывая в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Из столицы Приволжья "Ласточка" отправится 10, 17, 24 и 31 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

"ОАО "РЖД" следит за изменениями спроса на пассажирские перевозки, при необходимости увеличивая составность поездов", - подчеркнул начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский.

Напомним, в январе-феврале 2025 года с вокзалов и станций Горьковской магистрали отправлены более 5,5 млн пассажиров. Это на 2,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании перевезено свыше 1,3 млн человек (на уровне прошлого, високосного, года), в пригородном сообщении – более 4,2 млн (+3,5%).