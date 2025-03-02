В России выстраивается эффективное взаимодействие трех уровней власти Политика

Госдума приняла законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Законопроект разработан в соответствии с поправками, принятыми в 2020 году на общенародном голосовании в Конституцию. Одна из ключевых целей этой реформы – обеспечить полноценное оперативное и стратегическое взаимодействие всех трех уровней: центр – регионы – муниципальные образования.

Нижегородские эксперты включились в дискуссию о содержании и значимости нового закона. Они высказали свое мнение о том, как повлияет новый закон на взаимодействие властей, каким образом, в законе соблюден баланс между полномочиями органов местного самоуправления и полномочиями субъекта федерации. Приводим их оценки.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии обращает внимание на необходимость выстраивания единообразной вертикали управления:

"Система управления объективно содержит в себе одно специфическое противоречие. С одной стороны, она должны быть устойчивой конструкцией, чтобы выполнять функцию жесткого каркаса, который обеспечивает единство различных элементов социальных отношений. С другой, эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы оперативно реагировать на изменяющиеся условия. Динамичное развитие политической системы нашей страны актуализировало необходимость адаптировать вертикаль системы управления к новым обстоятельствам. С определенного момента именно система местного самоуправления стала слабым звеном в структуре власти".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС подчеркивает курс на единую систему публичной власти:

Новый законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" действительно продолжает общую логику конституционной идеи единой публичной власти в России. Согласно законопроекту муниципальные образования "не являются административной единицей", тогда как субъекты федерации имеют этот статус. Отказ муниципальному образованию в статусе административно-территориальной единицы может привести к нарушению традиции, согласно которой муниципальная территория, её население и муниципальная власть – есть нерасторжимое административно-территориальное целое, что особенно чувствительно для регионов с высоким уровнем этно-национального разнообразия населения".

Сергей Кочеров, доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде:

"Законопроект разрешает регионам заменить двухуровневую систему управления одноуровневой, при которой городские и сельские поселения будут упразднены, а их полномочия перейдут к городским или муниципальным округам. Возможными "плюсами" такого перехода могут стать улучшение управляемости территориями, облегчение получения субсидий и упрощение участия в госпрограммах и нацпроектах. "Минусы" законопроекта могут проявиться в будущем, но уже сейчас видно, что у ряда региональных властей есть опасения, что одноуровневая модель может привести не только к разрушению сельских поселений, но и к размыванию национальных традиций".

Евгений Семенов, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Принятый закон не поставил точку в дискуссии о принципах организации местного самоуправления в стране. Сторонники одноуровневой модели МСУ указывают на принципы экономической целесообразности, при внедрении этой модели и говорят о том, что ее внедрение позволит решить проблему дефицита управленческих компетенций первичного звена МСУ. Их оппоненты, считающие необходимым сохранить двухуровневую систему с сельскими и городскими поселениями, опираются на конкретные управленческие практики и традиции, сложившиеся на тех или иных территориях. По их мнению, разрушение сложившихся практик грозит началом дивергентных процессов между населением и властью и безвластием".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Мы неоднократно вспоминали поговорку, что "Бог - высоко, а царь – далеко". Эта мысль очень четко отражает важность нижнего уровня муниципальной власти, работающей, что называется, "на земле". Именно этот уровень позволяет обеспечить доступность власти для населения на местах, именно он принимает на себя недовольство граждан какими-либо аспектами жизнедеятельности, даже если ответственность за них лежит на управляющих структурах куда более высокого уровня. Разговоры о всевозможных оптимизациях, в том числе, "полноценного оперативного и стратегического взаимодействие всех трех уровней власти", всегда порождают вопросы. Это для чего в конечном итоге делается? Для удобства власти, снижения расходов на содержание нижнего уровня МСУ или все-таки для граждан? К сожалению, эти вещи не всегда совпадают, иначе не было бы дискуссии в Госдуме, а количество проголосовавших "за" равнялось бы числу заседающих в ней депутатов".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"