Александр Прудник: "Необходимо выстраивать единообразную систему вертикали управления" Политика

Госдума приняла законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Законопроект разработан в соответствии с поправками, принятыми в 2020 году на общенародном голосовании в Конституцию.

Александр Прудник, старший научный сотрудник Института политической психологии:

"Система управления объективно содержит в себе одно специфическое противоречие. С одной стороны, она должны быть устойчивой конструкцией, чтобы выполнять функцию жесткого каркаса, который обеспечивает единство различных элементов социальных отношений. С другой, эта система должна быть достаточно гибкой, чтобы оперативно реагировать на изменяющиеся условия.

Динамичное развитие политической системы нашей страны актуализировало необходимость адаптировать вертикаль системы управления к новым обстоятельствам. С определенного момента именно система местного самоуправления стала слабым звеном в структуре власти. Прежние законодательно зафиксированные формы местного самоуправления вошли в противоречие с реальными потребностями управления региональными процессами.

Появилась настоятельная необходимость привести формально декларируемые принципы местного самоуправления с объективными требованиями повышения уровня управляемости общества на всех уровнях.

В настоящее время назрела необходимость выстраивания эффективной единообразной системы вертикали управления.

Декларативное утверждение, что местное самоуправление не входит в систему государственного управления, должно остаться в прошлом. Эта установка не соответствует ни социальной, ни экономической, ни политической реальности.

Наиболее актуальной задачей для страны является необходимость эффективного использования имеющихся ресурсов. Органам местного самоуправления должны быть оставлены только те функции, которые реально могут быть обеспечены материальными и кадровыми ресурсами соответствующих территорий. Во всех остальных случаях все функции, ныне относящиеся к ведению местного самоуправления, должны перейти к структурам государственной власти".