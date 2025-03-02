Юрий Шалабаев объяснил, планирует ли идти на второй срок Политика

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал возможность своего переизбрания на новый срок. В ходе прямого эфира 7 марта он отметил, что окончательное решение будет зависеть от процедур отбора и решений депутатов.

Срок полномочий действующего градоначальника истекает в 2025 году. По его словам, процесс назначения нового мэра включает несколько этапов: кандидатуры рассматривает специальная комиссия, а окончательное решение принимают депутаты.

Шалабаев подчеркнул, что любит свою работу и город, а также имеет много планов и проектов по развитию Нижнего Новгорода. Однако пока он не подавал свою кандидатуру, так как для этого еще рано.

Напомним, что также в прямом эфире Шалабаев объяснил, зачем нужна Триумфальная арка и почему объединение Нижнего Новгорода с Кстовом может быть выгодным.