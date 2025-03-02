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Политика

Андрей Саносян поделился нижегородским опытом по улучшению инвестклимата на стратегической сессии АСИ в Хабаровске

07 марта 2025 16:00  [104] Политика

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян поделился нижегородским опытом по улучшению инвестиционного климата с властями регионов Дальневосточного федерального округа в ходе стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Мероприятие прошло в Хабаровске и было посвящено улучшению инвестиционного климата в субъектах ДФО.

В стратегической сессии приняли участие более 150 представителей из всех 11 регионов ДФО, включая заместителей глав правительств, министров экономического развития, уполномоченных по защите прав предпринимателей и руководителей инвестиционных агентств, а также генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Андрей Саносян рассказал, что Нижегородская область активно работает над улучшением инвестиционного климата с 2019 года, и за 6 лет в национальном рейтинге, составляемом АСИ, поднялась на 68 строчек – на второе место в стране.

«Достичь такого результата удалось благодаря комплексному подходу к работе. Мы параллельно стремимся улучшить каждый аспект, влияющий на деловую среду региона, начиная от организации прямого диалога с бизнес-сообществом, внедрения стандартов работы, и заканчивая разработкой новых инструментов, упрощающих жизнь инвесторов, таких как инвестиционная карта или ГИСОГД. Кроме того, регион активно сотрудничает с федеральными коллегами: стал пилотом в проекте «Сквозной инвестиционный поток», а также был одним из первых в стране, где внедрены все элементы регионального и муниципального инвестиционных стандартов, разработанных Минэкономразвития РФ», - сообщил Андрей Саносян.

Также заместитель губернатора рассказал коллегам из дальневосточных регионов о деятельности Корпорации развития Нижегородской области, совете по стратегии развития и инвестиций при губернаторе, предложениях о совершенствовании правового поля, инвесткаталоге, калькуляторе мер поддержки и сервисе «Электронный инспектор».

По итогам стратегической сессии Светлана Чупшева отметила, что по поручению президента РФ Владимира Путина Агентство стратегических инициатив совместно с правительством и деловыми объединениями разработало новые подходы формирования модели целевых условий бизнеса в стране.

«Они должны быть основаны на лучших региональных и международных практиках. В Хабаровске коллеги наработали очень полезные предложения, которые мы точно возьмем в работу с федеральными рабочими группами. Такие форматы встреч, вероятно, будут регулярными, где мы будем по каждому сюжету Национального рейтинга отдельно разбирать предложения. На днях мы в регионы разослали целевые показатели по 26 сюжетам рейтинга - это среднее значение топ-20 регионов в рейтинге, которые они должны будут достигнуть к 2027 году», – пояснила Светлана Чупшева.

Подробнее узнать об инвестиционной деятельности в Нижегородской области, а также ознакомиться с различными инструментами поддержки бизнеса можно на инвестиционном портале Нижегородской области.

Напомним, с 2025 году деятельность по поддержке инвестиционной активности стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
АСИ Нацпроект
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