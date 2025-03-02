Три пары сыграли свадьбы на стадионе перед матчем "Пари НН" – "Краснодар" Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Перед началом встречи "Пари НН" – "Краснодар" на стадионе "Нижний Новгород" состоялась необычная церемония бракосочетания. За десять минут до стартового свистка три пары из Нижегородской области официально заключили брак прямо на футбольном поле.

Зрители стали свидетелями красочного шоу. Все началось с выхода танцевальных групп, которые, перемещаясь по газону, изобразили логотипы команд. В центральный круг поля вынесли баннер "МИР РПЛ". Затем на гольф-карах выехали молодожены. Они произнесли клятвы, подписали футбольные мячи и таким образом узаконили свои отношения.

Организаторами необычного события выступили АНО "Институт демографического развития", Главное управление ЗАГС Нижегородской области и Центр управления и развития спорта при поддержке футбольного клуба "Пари Нижний Новгород".

Как отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев, такие церемонии помогают создавать уникальные воспоминания.

"Семья – это не просто союз двух людей, а форма самореализации. Молодежь должна понимать это и не бояться проявлять себя в подобных ситуациях", – подчеркнул он.

По мнению руководителя Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольги Красновой, такие инициативы вдохновляют молодых людей и делают сам процесс бракосочетания ярким и символичным.

"Когда клятвы произносят на знаковом месте, перед большой аудиторией, это не только про любовь, но и про решительность, смелость и ответственность", – добавила Краснова.