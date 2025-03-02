ФК "Пари НН" проиграл Краснодару в домашнем матче РПЛ

Домашнее поражение от "Краснодара" со счетом 0:3 потерпел футбольный клуб "Пари НН" в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.
Как сообщает пресс-служба ФК "Пари НН", после матча наставник "горожан" Виктор Ганчаренко отметил, что команду не за что ругать, но и хвалить нет повода.
По словам главного тренера, в начале матча у команды мало что получалось. Однако, то, как "Пари НН действовал во втором тайме "это то, что хочется видеть", отметил наставник нижегородцев.
После 20 матчей в активе у "Пари НН" 19 очков, команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице.
Свой следующий матч в РПЛ нижегородские футболисты сыграют на выезде. В Казани 16 марта соперником "горожан" станет местный "Рубин".
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