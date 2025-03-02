Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 марта 2025 12:09  [51] Мощные магнитные бури снова идут в Нижний Новгород
09 марта 2025 11:00  [270] 285 педагогов не хватает в школах Нижнего Новгорода
09 марта 2025 10:20  [194] Жители Большеболдинского округа простились с Александром Суродиным
09 марта 2025 09:52  [159] Три пары сыграли свадьбы на стадионе перед матчем "Пари НН" – "Краснодар"
09 марта 2025 09:19  [175] Нижегородский врач предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин
09 марта 2025 09:02  [270] Аэропорт Нижнего Новгорода приостанавливал работу из-за возможной атаки БПЛА
09 марта 2025 08:03  [225] Количество ДТП сократилось на 18,8% в Нижегородской области
09 марта 2025 07:14  [727] За год уровень терроризма в Нижегородской области вырос в 2 раза
08 марта 2025 16:50  [411] Нижегородцы требуют отказаться от строительства ЖК у Борского моста
08 марта 2025 16:30  [304] Надпись "8 марта" появится на телебашне Нижнего Новгорода
Общество

Мощные магнитные бури снова идут в Нижний Новгород

09 марта 2025 12:09  [51] Общество

Жителей Нижнего Новгорода ждут новые геомагнитные возмущения. По данным портала my-calend.ru, сильные магнитные бури начнутся 9 марта и сохранятся в течение шести дней.  

Основные пики активности:  

– 9 марта после полуночи и в 21:00 – до 4 баллов;  

– 10 марта ночью – 5-балльный шторм, к 18:00 спадет до 4 баллов;  

– 11 марта вечером – новый 5-балльный удар, который продлится до 14 марта.  

Врачи предупреждают, что в такие периоды люди чаще жалуются на головные боли, скачки давления и слабость. В предыдущие магнитные бури нижегородцы чаще вызывали скорую, жалуясь на гипертонию и обмороки.  

Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать стресса и внимательно следить за своим самочувствием.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Здоровье Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph