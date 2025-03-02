Мощные магнитные бури снова идут в Нижний Новгород

Жителей Нижнего Новгорода ждут новые геомагнитные возмущения. По данным портала my-calend.ru, сильные магнитные бури начнутся 9 марта и сохранятся в течение шести дней.
Основные пики активности:
– 9 марта после полуночи и в 21:00 – до 4 баллов;
– 10 марта ночью – 5-балльный шторм, к 18:00 спадет до 4 баллов;
– 11 марта вечером – новый 5-балльный удар, который продлится до 14 марта.
Врачи предупреждают, что в такие периоды люди чаще жалуются на головные боли, скачки давления и слабость. В предыдущие магнитные бури нижегородцы чаще вызывали скорую, жалуясь на гипертонию и обмороки.
Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать стресса и внимательно следить за своим самочувствием.
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