Мощные магнитные бури снова идут в Нижний Новгород Общество

Жителей Нижнего Новгорода ждут новые геомагнитные возмущения. По данным портала my-calend.ru, сильные магнитные бури начнутся 9 марта и сохранятся в течение шести дней.

Основные пики активности:

– 9 марта после полуночи и в 21:00 – до 4 баллов;

– 10 марта ночью – 5-балльный шторм, к 18:00 спадет до 4 баллов;

– 11 марта вечером – новый 5-балльный удар, который продлится до 14 марта.

Врачи предупреждают, что в такие периоды люди чаще жалуются на головные боли, скачки давления и слабость. В предыдущие магнитные бури нижегородцы чаще вызывали скорую, жалуясь на гипертонию и обмороки.

Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать стресса и внимательно следить за своим самочувствием.