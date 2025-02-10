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Общество

Нижегородцы стали чаще вызывать скорую из-за атмосферного давления

13 февраля 2025 12:15  [1] Общество

15 упавших в обморок нижегородцев обратились в скорую помощь с 10 по 13 февраля, сообщил главврач Станции скорой медпомощи Нижнего Новгорода Роман Пегов. Его слова привел телеграм-канал "Бокал прессека".

Отметим, что накануне в российских СМИ появились новости про массовые обмороки из-за "барометрического удара". Так вот в Нижнем Новгороде никакой массовости по факту не было, хотя обращения к врачам были.

По данным Пегова, более 400 человек звонили в скорую с жалобами на высокое давление. У 21 пациента заподозрили инфаркт. Вдобавок ко всему, 61 человека положили в больницу с подозрением на инсульт.

Ранее сообщалось, что до 20 февраля Нижний Новгород накроют магнитные бури.

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Теги:
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