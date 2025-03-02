Еще один мотобусировщик с рыбаками провалился под лед в Воротынском округе Происшествия

Фото: АСО Васильсурска

На Волге в Воротынском округе снова произошел опасный инцидент. 9 марта два рыбака провалились под лед вместе с мотобуксировщиком, рассказали в региональном управлении МЧС.

На помощь к пострадавшим отправились спасатели из Васильсурска. Судно на воздушной подушке позволило оперативно добраться до места происшествия и эвакуировать рыбаков на берег. К счастью, медицинская помощь им не потребовалась.

Это уже второй случай за двое суток. Днем ранее, 8 марта, в этом же районе под лед ушел еще один мотобуксировщик – тогда на нем находились трое рыбаков. Спасение стало возможным благодаря очевидцам, но техника затонула.

Спасатели напоминают: теплая погода делает лед все более хрупким. МЧС призывает рыбаков не рисковать жизнью ради улова и задуматься о своих близких.