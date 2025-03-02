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Трое рыбаков провалились под лед на Волге в Воротынце и спаслись благодаря очевидцам, сообщили в нижегородском управлении МЧС.
Инцидент произошел вечером 8 марта в районе села Хмелевка. Трое мужчин, передвигаясь по замерзшей Волге на мотобуксировщике, вдруг провалились под лед.
К счастью, рядом оказались очевидцы, которые смогли помочь пострадавшим выбраться. Само транспортное средство спасти не удалось – оно ушло под воду.
На место оперативно прибыли спасатели из Воротынца. На судне на воздушной подушке они доставили рыбаков на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.
МЧС напоминает: сейчас в регионе стоит плюсовая температура, а лед становится все более опасным. Спасатели призывают не рисковать и отказаться от выхода на замерзшие водоемы.
Ранее в управлении ГО ЧС Нижнего Новгорода сказали, что наибольшую опасность представляют полыньи, покрытые снегом, и участки с быстрым течением.
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