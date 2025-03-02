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Происшествия

Нижегородцы вызволили щенка, застрявшего между гаражами

09 марта 2025 18:38  [124] Происшествия

Фото: телеграм-канал Ирины Волк

В Нижнем Новгороде полицейские и волонтеры спасли щенка, который оказался зажат между стенами гаражей, сообщили в МВД. 

Жители улицы Героя Попова заметили, что маленькая собака оказалась в ловушке между кирпичной и металлической стенами и не могла выбраться самостоятельно. На место происшествия оперативно прибыл патруль ППС.  

Полицейские сначала пытались аккуратно достать животное с помощью палки и самодельной петли из автомобильного ремня, но безуспешно – щенок был напуган и не давался в руки. Затем они попробовали раздвинуть гаражи домкратом, однако конструкция стояла на фундаменте, и сдвинуть ее не удалось.  

На помощь приехала зоозащитница Лара Саплина. Она привезла специальное оборудование для отлова собак. Совместными усилиями с одним из полицейских ей удалось вытащить щенка, хотя тот сильно испугался и даже укусил сотрудника полиции.  

После спасения собаку забрала местная жительница, согласившаяся взять ее на передержку. Ветеринар осмотрел животное и дал рекомендации по уходу.  

Сейчас щенку ищут постоянный дом. По словам временной хозяйки, он очень умный и ласковый, но пока осторожно относится к людям.

Ранее сообщалось, что пес-толстяк Кругетс, которого хозяева выкинули на улицу, похудел до 48 кг под чутким руководством нижегородских ветврачей. Алабай ищет новую семью. 

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Теги:
Животные Полиция
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