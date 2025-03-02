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Общество

Нижегородский пес-толстяк Кругетс похудел до 48 кг

06 марта 2025 16:20  [101] Общество

Фото: "Сострадание НН"

Алабай Кругетс, чья история облетела весь интернет в 2023 году, похудел до 48 кг и пока остается в этом весе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ветгоспитале "Зоозащита НН".

Напомним, волонтеры нашли Кругетса на улице, куда его выбросили прошлые владельцы. Он весил 100 кило и потому не мог ходить. После продолжительного лечения и диет пес похудел и начал самостоятельного передвигаться, хоть и с трудом из-за последствий остеоартритов.

Сейчас под наблюдением диетолога осуществляется переход с лечебного корма на физиологический. Специалисты продолжают регулярное взвешивание животного каждые две недели для лучшего контроля за его здоровьем.

В конце марта-начале апреля собаке будет нужен очный прием у ветеринара.

Сейчас Круги не только продолжает реабилитацию, но изучает команды, регулярно гуляет и общается с людьми. После терапии он стал менее агрессивным, более дружелюбным и спокойным. Познакомиться с ним можно в приюте. Пес вакцинирован и обработан от паразитов. "Кругетс очень ждет нового хозяина!" - сказали в ветклинике.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завели 9 уголовных дел о жестком обращении с животными в 2024 году.

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Теги:
Волонтеры Животные Собаки
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