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Общество

Врачи НОДКБ помогли девочке с травмой промежности после падения

10 марта 2025 10:20  [103] Общество

В Нижегородской областной детской клинической больнице оказали медицинскую помощь девочке, получившей травму промежности. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Несчастный случай произошел из-за ссоры со сверстником — мальчик толкнул ее, в результате чего ребенок упал на край скамейки. Это привело к разрыву мягких тканей и образованию гематомы.  

По словам врачей, подобные травмы чаще всего случаются у детей в возрасте от 3 до 12 лет. В этот период они уже очень активны, но пока недостаточно внимательны, а кожа вульвы остается уязвимой. Реже такие повреждения встречаются у подростков, и в этих случаях они могут быть связаны с неудачным половым актом.  

В конкретной ситуации потребовалась первичная хирургическая обработка раны, однако, как отмечают специалисты, в некоторых случаях можно обойтись без оперативного вмешательства.  

Ранее сообщалось о 2-летней девочке, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками. Следователи СК завели дело по факту случившегося. Позже бабушка малышки назвала произошедшее с ребенком стечением обстоятельств.

 

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Теги:
Врачи Дети Здравоохранение
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