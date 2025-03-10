Врачи НОДКБ помогли девочке с травмой промежности после падения Общество

В Нижегородской областной детской клинической больнице оказали медицинскую помощь девочке, получившей травму промежности. Об этом сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Несчастный случай произошел из-за ссоры со сверстником — мальчик толкнул ее, в результате чего ребенок упал на край скамейки. Это привело к разрыву мягких тканей и образованию гематомы.

По словам врачей, подобные травмы чаще всего случаются у детей в возрасте от 3 до 12 лет. В этот период они уже очень активны, но пока недостаточно внимательны, а кожа вульвы остается уязвимой. Реже такие повреждения встречаются у подростков, и в этих случаях они могут быть связаны с неудачным половым актом.

В конкретной ситуации потребовалась первичная хирургическая обработка раны, однако, как отмечают специалисты, в некоторых случаях можно обойтись без оперативного вмешательства.

Ранее сообщалось о 2-летней девочке, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками. Следователи СК завели дело по факту случившегося. Позже бабушка малышки назвала произошедшее с ребенком стечением обстоятельств.