Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк Общество

На прошлой неделе в нижегородском зоопарке "Лимпопо" проснулись бурые медведи Ляля и Балу. Их зимняя спячка длилась чуть более трех месяцев, а пробуждение стало еще одним верным признаком прихода весны.

Но как встречают теплые дни другие обитатели зоопарка? Мы заглянули в "Лимпопо", чтобы увидеть, как оживает природа и меняется поведение животных с приходом весны. Смотрите в нашем фоторепортаже!

Фото: Александр Воложанин