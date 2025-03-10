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Общество

Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк

10 марта 2025 10:36  [82] Общество

На прошлой неделе в нижегородском зоопарке "Лимпопо" проснулись бурые медведи Ляля и Балу. Их зимняя спячка длилась чуть более трех месяцев, а пробуждение стало еще одним верным признаком прихода весны.  

Но как встречают теплые дни другие обитатели зоопарка? Мы заглянули в "Лимпопо", чтобы увидеть, как оживает природа и меняется поведение животных с приходом весны. Смотрите в нашем фоторепортаже!

Фото: Александр Воложанин

Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо
Лимпопо

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Теги:
весна Животные Зоопарк
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10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
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