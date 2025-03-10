Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк

На прошлой неделе в нижегородском зоопарке "Лимпопо" проснулись бурые медведи Ляля и Балу. Их зимняя спячка длилась чуть более трех месяцев, а пробуждение стало еще одним верным признаком прихода весны.
Но как встречают теплые дни другие обитатели зоопарка? Мы заглянули в "Лимпопо", чтобы увидеть, как оживает природа и меняется поведение животных с приходом весны. Смотрите в нашем фоторепортаже!
Фото: Александр Воложанин
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