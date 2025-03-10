Руководители и сотрудники нижегородских предприятий приглашаются для участия в акции "Мой сорок пятый" Общество

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и областной центр «Мой бизнес» дали старт акции «Мой сорок пятый» (0+). Акция посвящена 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, более 800 тысяч горьковчан воевали на фронтах Великой Отечественной войны, около 3 миллионов человек самоотверженно трудились каждый на своем рабочем месте.

«Нижний Новгород – город трудовой доблести. Мы храним и чтим память о наших предках – тех, кто своей кровью и мужеством проложил дорогу к Победе на фронте и неустанным трудом приблизил ее в тылу. Участники акции расскажут о том, что для каждого из них значат эти слова «Мой сорок пятый» - с какими людьми, воспоминаниями, эмоциями, мыслями они связаны. Расскажут о своей семейной истории, связанной с Великой Отечественной войной, и о том, какое значение имеет Великая Победа в их жизни сегодня», – рассказал Максим Черкасов.

Министр уточнил, что для участия в акции «Мой сорок пятый» приглашаются представители (сотрудники, руководители, учредители) организаций малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий Нижегородской области, ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей. Для участия в акции необходимо снять небольшое видео и опубликовать ролик на личной странице или странице организации в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Мой45. Все представленные участниками акции ролики будут размещены на специально созданной странице в социальной сети.

Проект позволит собрать устные свидетельства жителей области о подвигах горьковчан на фронте и в тылу, а также зафиксировать эмоции и чувства их потомков.

«В каждой семье – своя история. Через рассказы очевидцев – наших бабушек и дедушек – мы и сами становимся свидетелями тех событий, а через наши рассказы уже наши дети и внуки будут нести правду о Победе следующим поколениям. Акция «Мой сорок пятый» позволит зафиксировать эти истории, сделать их достоянием всех, показать, что наших героев, их подвиг, Победу, за которую многие из них отдали свои жизни, мы помним и будем помнить всегда, сделаем все, чтобы память об этом жила вечно. Через рассказы наших современников мы покажем, насколько память о Великой Победе жива в каждом из нас», – отметила инициатор акции Элисо Табагари.

Акция продлится до 9 мая 2025 года.

К работам предъявляются определенные требования. Ролик должен быть опубликован в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» на личной странице героя ролика или в аккаунтах организаций, промышленных предприятий – участников акции. Видео должно быть горизонтальным, в кадре должен находиться один человек, который рассказывает свою семейную историю, связанную с Победой в Великой Отечественной войне и с тем, какое значение она имеет в его жизни. Каждый ролик должен начинаться со слов «Мой сорок пятый – это…». В посте необходимо указать имя, фамилию, должность, место работы и/или профессию героя ролика, место жительства (населенный пункт). Пост должен сопровождаться хештегом акции #Мой45.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».