Законопроект об объединении Нижнего Новгорода и Кстова внесен в ЗСНО Политика

Нижегородский губернатор Глеб Никитин внес в ЗСНО проект закона, предусматривающий объединение Нижнего Новгорода и Кстовского округа. Документ появился в базе законопроектов 10 марта.

Согласно инициативе, в думе нового муниципального образования будет 39 депутатов. В настоящее время в составе нижегородской думы заседают 35 парламентариев, а в совете депутатов Кстовского округа – 33.

В проекте закона отмечается, что объединение не изменит статус населенных пунктов, входящих в состав Кстовского округа. Главу МСУ нового муниципалитета выберут депутаты гордумы по итогам конкурса.

Напомним, решение о слиянии было поддержано депутатами Нижнего Новгорода и Кстовского округа в декабре 2024 года. Также проводились общественные слушания, большинство участников высказалось за объединение.