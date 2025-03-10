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Происшествия

Четырехлетний ребенок упал со второго этажа в Богородском районе

10 марта 2025 18:47  [38] Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла на контроль случай с травмированием малолетнего ребенка в Богородском районе.

По данным ведомства, четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома в селе Доскино.

В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

Прокуратура, в том числе, проверит и даст оценку исполнению законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ранее сообщалось, что монтер упал с высоты 7 этажа во время работ в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Богородский район Прокуратура Травма
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