Четырехлетний ребенок упал со второго этажа в Богородском районе Происшествия

Нижегородская прокуратура взяла на контроль случай с травмированием малолетнего ребенка в Богородском районе.

По данным ведомства, четырехлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома в селе Доскино.

В настоящее время ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую помощь.

Прокуратура, в том числе, проверит и даст оценку исполнению законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что монтер упал с высоты 7 этажа во время работ в Нижнем Новгороде.