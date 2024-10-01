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Происшествия

Шкипер баржи выпал за борт в Волгу около Кстова

10 октября 2024 15:43  [45] Происшествия

Шкипер баржи упал за борт в Волгу в Кстовском районе Нижегородской области вечером 9 октября. Об этом сообщает Государственная инспекция труда региона.

Происшествие случилось в районе села Великий Враг на 395-м км судового хода Волги.

"В настоящее время проводятся поисково-водолазные работы. Гострудинспекция уточняет все обстоятельства происшедшего несчастного случая", - пояснили в ведомстве.

Несчастный случай поставлен на контроль у руководителя Гострудинспекции в Нижегородской области - главного государственного инспектора труда региона Ильи Мошеса.

Напомним, пассажирский теплоход "Октябрьская революция" врезался в берег в Балахне.

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Теги:
Кстовский район Судоходство
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